Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tapetenwechsel

SAT.1Staffel 1Folge 27
Tapetenwechsel

TapetenwechselJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 27: Tapetenwechsel

22 Min.Ab 12

Wohnungsbrand in einem Miethaus: Sebastian Kehlhoff kann nur noch tot geborgen werden. Alles sieht nach einem Unfall aus, doch eine halbnackte Zeugin lässt die Kommissare zweifeln. Ist sie die erste heiße Spur bei einem mörderischen Intrigenspiel?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen