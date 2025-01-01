Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mietwucher

SAT.1Staffel 1Folge 29
Mietwucher

MietwucherJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 29: Mietwucher

23 Min.Ab 12

Die 28-jährige Sarah stürzt von ihrem Balkon in den Tod und hinterlässt den siebenjährigen Florian. Selbstmord oder geplanter Mord? Schnell werden die Ermittler fündig und decken ein Netz von Gewalt, Intrigen und Terror auf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen