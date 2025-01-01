Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 38: Tödliche Lügen
23 Min.Ab 12
Die Ermordung des Lehrers Jochen Hahn sorgt für Aufruhr am Gymnasium. Keiner kann sich erklären, wer den beliebten Pauker umgebracht haben soll. Doch die Kommissare bringen ein ungeheures Intrigenspiel ans Tageslicht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1