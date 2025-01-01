Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Blutige Hufe

SAT.1Staffel 1Folge 62
Blutige Hufe

Blutige HufeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 62: Blutige Hufe

23 Min.Ab 12

Tot getrampelt von einem wilden Zuchtbullen - der Bauer Gerd Bruns stirbt auf einem Besamungsbock. Ist er das Opfer eines Familienstreits oder spielten bizarre Sexpraktiken eine Rolle?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen