Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 79: Brutaler Besuch
23 Min.Ab 12
Anschlag auf einen wehrlosen Rentner: Der 61-jährige Karl-Heinz Schmellmann wurde in seiner Wohnung zusammengeschlagen. Wer quälte den Mann, bei dem es nichts zu holen gab und der niemandem etwas Böses wollte?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
