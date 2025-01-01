Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 113: Auf den zweiten Blick
22 Min.Ab 12
Nach fünf Jahren steht plötzlich ihre Jugendliebe Jörg wieder vor Kerstin Hailer und alte Gefühle werden wach. Als ihr langjähriger Freund Max ihr ausgerechnet am selben Tag einen Heiratsantrag macht, ist das Gefühlschaos perfekt - bis Kerstin plötzlich um Max' Leben fürchten muss.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
