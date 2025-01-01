Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf den zweiten Blick

SAT.1Staffel 10Folge 113
Auf den zweiten Blick

Auf den zweiten BlickJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 113: Auf den zweiten Blick

22 Min.Ab 12

Nach fünf Jahren steht plötzlich ihre Jugendliebe Jörg wieder vor Kerstin Hailer und alte Gefühle werden wach. Als ihr langjähriger Freund Max ihr ausgerechnet am selben Tag einen Heiratsantrag macht, ist das Gefühlschaos perfekt - bis Kerstin plötzlich um Max' Leben fürchten muss.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen