Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 134: Mama, wo bist du?
22 Min.Ab 12
Die junge Mutter Jasmin lässt ihren sechsjährigen Sohn Joel und Ehemann Dennis ohne ein Lebenszeichen zurück. Hatte sie einen Unfall oder ist sie sogar verschleppt worden? Die Spur führt die Kommissare in eine Welt voller Tanz, heißer Rhythmen und süßer Verführungen ...
