Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 137: Zum Hauptgang Tod
22 Min.Ab 12
Richard Born wird erstochen, als er einen Autodieb zu überwältigen versucht. Seine Ehefrau Valerie kann ihren Mann nicht mehr retten. Doch was zuerst wie ein tragischer Zufall aussieht, entpuppt sich schnell als mörderischer Plan ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1