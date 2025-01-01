Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausgebremst

SAT.1Staffel 10Folge 145
Ausgebremst

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 145: Ausgebremst

22 Min.Ab 12

Thomas Bossmanns Freund Leif verunglückt bei einem Motocross-Rennen. Während Leif ums Überleben kämpft, findet der Ermittler heraus, dass sein Freund vor dem Start vergiftet wurde. Die anschließenden Ermittlungen im Kreis von Leifs Familie und Freunden stellen auch Thomas auf eine harte Probe.

SAT.1
