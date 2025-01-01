Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 168: Die verlorene Familie
22 Min.Ab 12
Plötzlich arm - erst kam die Kündigung, dann das Leben auf der Straße. Robert Waldau hat alles verloren und kämpft nun um den Kontakt zu seinen Töchtern. Der neue Freund seiner Ex-Frau ist dagegen, bis er tot in einem Müllcontainer gefunden wird.
