SAT.1 Staffel 10 Folge 19
Folge 19: Blitzblank

22 Min. Ab 12

Einmal feucht durchwischen - aber bitte oben ohne! Otto Martens, der Betreiber einer Nacktputzvermittlung, wird ermordet aufgefunden. Doch was auf den ersten Blick wie ein perfider Rachefeldzug aussieht, entpuppt sich während der Ermittlungen als tragisches Familiendrama ...

