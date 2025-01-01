Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 36: Am Abgrund
22 Min.Ab 12
HIV-positiv? - Nachdem Conny Niedrig von einem Junkie mit einer gebrauchten Spritze attackiert wurde, durchlebt sie die schlimmste Zeit ihres Lebens. Parallel müssen zwei Frauenmorde im Bahnhofsmilieu aufgeklärt werden. Eine Zerreißprobe für die sonst so starke Kommissarin ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1