Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wahllose Jagd

SAT.1Staffel 10Folge 43
Wahllose Jagd

Wahllose JagdJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 43: Wahllose Jagd

22 Min.Ab 12

Lena Mieth wird brutal erdrosselt. Wenig später wird die Leiche von Jonas Anz aufgefunden, ebenso erdrosselt. Stehen die beiden Taten in Zusammenhang? Hinweise auf den Täter gibt es nicht, aber die Angst, dass er erneut zuschlagen könnte, ist groß. Als die Ermittlungen stocken, kommt Kommissarin Nina Schmeuser auf die riskante Idee, selbst den Lockvogel zu spielen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen