Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 63: Wer hoch steigt, fällt tief
22 Min.Ab 12
Tod eines Parcours-Läufers: Als David Gross nach einem Einbruch tödlich verunglückt, scheinen seine Komplizen Mira und Tim der Schlüssel zur Auflösung des Falles zu sein. Doch wie fängt man Verdächtige, die über Hausdächer springen können? Für die Kommissare beginnt eine wilde Jagd nach der Wahrheit ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1