Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 10Folge 86
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 86: Zwischen Welten

22 Min.Ab 12

Die junge Türkin Nazan Bayram entscheidet sich ihrer Familie zuliebe für eine arrangierte Ehe. Schnell merkt sie jedoch, dass sie einen Fehler gemacht hat. Sie flieht vor ihrem brutalen Ehemann und verschwindet kurz darauf spurlos ...

SAT.1
