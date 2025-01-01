Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gewalt ist keine Lösung

SAT.1Staffel 10Folge 90
22 Min.Ab 12

Pure Gewalt als einziger Ausweg: Die skrupellose Sally Günther verprügelt mit ihrer Freundin Biggi jeden, der sich ihr in den Weg stellt. Als sie dann nach einem Anti-Aggressionstraining ein neues Leben beginnen will, wird sie selbst zum Opfer.

SAT.1
