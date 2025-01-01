Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Jetzt geht's um die Wurst

SAT.1Staffel 11Folge 102
Jetzt geht's um die Wurst

Jetzt geht's um die WurstJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 102: Jetzt geht's um die Wurst

22 Min.Ab 12

Die 34- jährige Silke Wulle wird erfroren in den Tiefkühlräumen der Schlachterei ihres Mannes Günther Wulle gefunden. Ein Unfall ist ausgeschlossen. Doch Silke Wulle hatte viele Feinde in der Firma ihres Mannes. Wurde sie das Opfer ihrer eigenen Angestellten?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen