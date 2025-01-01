Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 102: Jetzt geht's um die Wurst
22 Min.Ab 12
Die 34- jährige Silke Wulle wird erfroren in den Tiefkühlräumen der Schlachterei ihres Mannes Günther Wulle gefunden. Ein Unfall ist ausgeschlossen. Doch Silke Wulle hatte viele Feinde in der Firma ihres Mannes. Wurde sie das Opfer ihrer eigenen Angestellten?
