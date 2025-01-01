Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 109: Der faule Apfel
22 Min.Ab 12
Meike und Diana sind beste Freundinnen, bis Meike anfängt, mit Dianas älteren Bruder zu flirten. Diea ist sauer, doch zur Krise kommt es erst, als Meike plötzlich behauptet, vergewaltigt worden zu sein. Und zwar von Dianas Bruder. Zwischen den Freundinnen und ihren Familien ist nichts mehr, wie es war.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
