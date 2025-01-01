Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 114: Besser spät als nie
23 Min.Ab 12
Britta Lenzen hat die Nase voll. Weil ihr Mann Max nur noch arbeitet, muss sie sich allein mit seiner Mutter herumschlagen. Aus lauter Frust trifft sich Britta mit einer Internetbekanntschaft. Doch ihr kleines Abenteuer endet in einem Albtraum. Ohne Erinnerung an die letzte Nacht, wacht sie in einem Hotelzimmer auf. Neben einem toten Mann.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1