Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 121: Schulgeflüster
22 Min.Ab 12
Als Robert Selck auf dem Schulhof niedergeschlagen und schwer verletzt aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf seine Schülerin Janina Selck. Doch wollte seine 18-jährige Geliebte sich wirklich an dem beliebten Lehrer rächen? Oder hatte der verheiratete Familienvater noch mehr Leichen im Keller?
