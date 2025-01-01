Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mein Mann ist eine Frau

SAT.1Staffel 11Folge 136
Mein Mann ist eine Frau

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 136: Mein Mann ist eine Frau

23 Min.Ab 12

Erst greift Gerd Schuhmann ohne Erklärung einen Mann in Frauenkleidern an und schlägt ihn krankenhausreif, dann wird er selbst schwer verletzt im Keller eines seiner Mietshäuser gefunden. Diesmal trägt er selbst Frauenkleider. In seiner Familie treffen die Kommissare nur auf Unverständnis. War Gerd etwa auch ein Cross-Dresser und war das etwa der Grund warum der Familienvater fast getötet wurde?

SAT.1
