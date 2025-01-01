Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 14: Der Unfall
23 Min.Ab 12
Als die Polizeibeamten wegen Ruhestörung bei Aki Tal und seiner Freundin Katharina eintreffen, platzen sie in eine handfeste Auseinandersetzung. Wenige Wochen später stirbt Aki plötzlich bei einem Autounfall. Für die Kommissare sieht das nicht nach einem Zufall aus!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1