Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 159: Abgehauen
23 Min.Ab 12
Tödlicher Trip - Ohne Wissen ihrer Mutter ist Lea Mauer mit ihrem Vater auf einer LKW Tour. Als die Polizei die Ausreißerin abholen will, ist Lea jedoch nicht mehr bei ihrem Vater. Auf der Suche nach Lea stoßen die Kommissare auf eine Blutlache und schlimmste Befürchtungen scheinen wahr zu werden.
