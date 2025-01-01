Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lottogewinner brennt durch

SAT.1Staffel 11Folge 163
22 Min.Ab 12

Ein Sechser im Lotto - Die Tippgemeinschaft freut sich, nur Herbert nicht. Er möchte das Geld für sich behalten und haut mit dem Gewinn ab. Eine Vermisstenanzeige soll die Suche nach ihm beschleunigen. Können sie Herbert finden und was macht er mit der neuen Freiheit?

