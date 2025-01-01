Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 164
22 Min.Ab 12

Der Mörder mit dem Lippenstift - Maria Steinhoff hatte wochenlang Zoff mit ihrem Vermieter. Jetzt ist sie tot und der Täter hat eine Nachricht auf dem Spiegel hinterlassen. Eifersucht, Intrigen und Betrug begegnen den Kommissaren im Zuge ihrer Ermittlungen. Und der Hauptverdächtige versucht, sich geschickt aus der Affäre zu ziehen.

