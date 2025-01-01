Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein Sohn zu viel

SAT.1Staffel 11Folge 28
Ein Sohn zu viel

Folge 28: Ein Sohn zu viel

22 Min.Ab 12

Als der Perser Ibrahim Massarani tot in seiner Kfz-Werkstatt gefunden wird, ermitteln die Kommissare in einer fremden Welt. Verschiedene Kulturen, eine heimliche Liebe und der verzweifelte Kampf um ein religiöses Leben bestimmen die Suche nach dem brutalen Täter ...

SAT.1
