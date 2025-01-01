Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 29: Erinner dich!
22 Min.Ab 12
Linda Handke wird in einen Wald gezerrt und fast vergewaltigt, doch sie kann oder will sich an nichts erinnern. Als dann ein zweites Mädchen spurlos verschwindet, muss sich Linda endlich der grausamen Wahrheit stellen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1