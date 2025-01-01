Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 50: Die große Liebe
22 Min.Ab 12
In der Beziehung zwischen Barbara und dem kleinwüchsigen Joshua spielt seine körperliche Größe keine Rolle. Aber nach außen muss sich das ungleiche Paar immer wieder für seine Beziehung rechtfertigen. Doch würden die beiden für ihre Liebe auch töten?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1