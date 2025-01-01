Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 6: Der Rosenkrieg
22 Min.Ab 12
Familienvater Hannes Weber wird mit seinem Rad von einem Auto abgedrängt und stürzt in die Tiefe. Wollte sich seine Noch-Ehefrau Sonja an ihm rächen, weil Hannes sie verlassen hatte? Oder kam das Opfer hinter das Geheimnis seiner neuen Freundin?
