Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 72: Auf die Fresse!
23 Min.Ab 12
Simon Kreuzer wird von drei Unbekannten zum Frührentner geprügelt. Kurz vor der Gerichtsverhandlung wird einer der Schläger erschossen. Was zuerst nach Selbstmord aussieht, entpuppt sich schnell als kaltblütiger Mord. Rächte sich Simon Kreuzer?
