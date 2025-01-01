Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 8: Ausgerastet
22 Min.Ab 12
Die 16-jährige Sophie Müller sieht durch die Arbeitslosigkeit ihrer Mutter ihre ganze Existenz bedroht. Auf dem Weg zur Schule verliert sie die Nerven und schlägt einen Mitschüler zusammen. Das Mitgefühl der Kommissare wird auf eine harte Probe gestellt, als am nächsten Morgen Sophies Lehrer tot aufgefunden wird.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
