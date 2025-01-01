Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mutterliebe

SAT.1Staffel 11Folge 96
Mutterliebe

MutterliebeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 96: Mutterliebe

22 Min.Ab 12

Sabine Engler verschwindet nach der Geburt ihrer Tochter Lena spurlos. Nach sieben Monaten taucht sie wieder auf und will ihre Familie zurück. Doch ihr Ehemann Frank hat eine neue Frau. Als er kurze Zeit später von einem Unbekannten angefahren wird, stellt sich die Frage zu was Sabine Engler noch fähig ist.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen