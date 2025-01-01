Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles rächt sich

SAT.1Staffel 12Folge 3
Folge 3: Alles rächt sich

23 Min.

Notruf aus dem Kinderzimmer - die sechsjährige Lisa Hoffmann ist alleine zu Hause, als sich ein Fremder gewaltsam Zutritt ins Haus verschafft. Lisa verschanzt sich in ihrem Zimmer und verständigt die Polizei. Doch der Mann hat es auf etwas ganz anderes abgesehen ...

