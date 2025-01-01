Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: An den Haaren herbeigezogen
23 Min.Ab 12
Mit den eigenen Haaren erdrosselt - Friseurin Marie Weber wird tot in ihrem Salon aufgefunden. Musste sie sterben, weil sie ihre Rivalin Sandy Lewandowski in den finanziellen Ruin getrieben hat? Oder wurde ihr das Verhältnis mit ihrem jungen Mitarbeiter Kai zum Verhängnis?
