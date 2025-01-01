Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 22: Time Out
23 Min.Ab 12
Sport ist Mord - Während eines Football-Camps stirbt die Spielerin Miriam Rohwohlt. Das Mädchen wurde vergiftet. Schnell wird klar, dass der Giftanschlag gar nicht Miriam galt, sondern einer anderen Spielerin.
