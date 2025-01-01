Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 25: Sündige Gedanken
23 Min.Ab 12
Schock im Beichtstuhl - Ein Unbekannter beichtet Pastor Albert Hohner, eine Frau getötet zu haben, weil sie gesündigt hat. Der Mann flieht aus dem Gotteshaus. Was steckt hinter der Beichte? Hat der Unbekannte tatsächlich eine Frau auf dem Gewissen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1