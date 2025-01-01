Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 27
23 Min.Ab 12

Tödliche Schwarzarbeit - Eine unbekannte, männliche Leiche wird im Duisburger Wald gefunden. Die Kommissare finden rasch heraus, dass es sich offenbar um einen polnischen Schwarzarbeiter handelte, dessen jüngerer Bruder offenbar auf Rache sinnt. Oder hat er selbst etwas mit der Tat zu tun?

