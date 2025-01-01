Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 67: Tatsächlich Liebe
23 Min.Ab 12
Die 45-jährige Melanie Rohrmann hatte vier Monate eine heimliche Affäre mit dem 16-jährigen Sohn ihrer besten Freundin. Kaum ist das Geheimnis gelüftet, wird Melanie vergiftet. War es Melanies gehörnter Ex-Mann? Die 16-jährige Ex-Freundin von ihrem toyboy Julian, die noch um ihre erste große Liebe trauert? Oder vielleicht doch seine Mutter?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1