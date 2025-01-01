Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 73
Folge 73: Kurz vor Schluss

23 Min.Ab 12

Filmriss - Ein junger Mann wacht morgens im Sexshop neben einer Leiche auf. Und er kann sich an nichts erinnern! Während die Polizei versucht, den Tathergang zu rekonstruieren, muss Kommissar Christian König damit klarkommen, dass auf dem Präsidium bald nichts mehr so sein wird, wie es früher einmal war ...

SAT.1
