Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Schnitzeljagd

SAT.1Staffel 13Folge 76
Die Schnitzeljagd

Die SchnitzeljagdJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 76: Die Schnitzeljagd

23 Min.Ab 12

Tot geklopft - Kai Meier wird erschlagen in der Küche seines Schnitzelhauses aufgefunden. Doch was steckt hinter der Tat? Ging es um Konkurrenzkampf? Oder waren verletzte Gefühle im Spiel? Während der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf mehr als nur ein mögliches Motiv.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen