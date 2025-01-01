Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 76: Die Schnitzeljagd
23 Min.Ab 12
Tot geklopft - Kai Meier wird erschlagen in der Küche seines Schnitzelhauses aufgefunden. Doch was steckt hinter der Tat? Ging es um Konkurrenzkampf? Oder waren verletzte Gefühle im Spiel? Während der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf mehr als nur ein mögliches Motiv.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
