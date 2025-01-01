Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Staffel 13Folge 77
23 Min.Ab 12

An allen Fronten - Manfred Hölderstätt wird mit schwersten Verletzungen am Fuße des Treppenhauses eines seiner Mietshäuser aufgefunden. Den Kommissaren stellt sich nun die Frage: Wer hat ihn heruntergestoßen? Gründe hatten im Haus nämlich alle ...

SAT.1
