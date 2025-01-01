Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 60: Heiße Spiele
23 Min.Ab 12
Nackte Körper - heiße Haut, aber für die Auszubildende Bianca Jagmann sollte es der letzte Saunabesuch werden. Wurde sie das Opfer eines Sexualverbrechers? Die Kommissare ermitteln in der Hotelbranche und stellen fest, dass hinter der sauberen Fassade dreckige Spiele auf der Tagesordnung stehen.
