Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödliche Freiheit

SAT.1Staffel 2Folge 9
Folge 9: Tödliche Freiheit

23 Min.Ab 12

Die junge Ausreißerin Katharina wird ermordet auf einem Verteilerbahnhof gefunden. Warum musste das 18-jährige Mädchen seine hart erkämpfte Freiheit mit dem Leben bezahlen? Die Kommissare ermitteln und tauchen ein in das harte Leben auf der Straße.

SAT.1
