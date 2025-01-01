Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 110: Trautes Heim, Glück allein
23 Min.Ab 12
Alle Neune - das war das Motto des Kegelbruders Werner Reising - bis er selbst mit einem seiner Pokale erschlagen wird. Anscheinend ist ihm seine fanatische Liebe zum Kegelsport zum Verhängnis geworden. Oder ist das Motiv des Täters ganz woanders zu suchen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1