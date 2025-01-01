Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf der Flucht

SAT.1Staffel 3Folge 29
Auf der Flucht

Auf der FluchtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 29: Auf der Flucht

23 Min.Ab 12

Er ist eine tickende Zeitbombe, und keiner kann ihn aufhalten: Justus Jahn, zweifacher Frauenmörder, ist aus der Psychiatrie ausgebrochen - eine junge Joggerin wird seitdem vermisst. Können die Kommissare den unberechenbaren Mann stoppen, bevor es weitere Opfer gibt? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen