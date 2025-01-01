Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 4: Blutiger Abbruch
23 Min.Ab 12
Schwer misshandelt liegt die 24-jährige Prostituierte Chantal Folkmann in einem Motelzimmer - sie kann sich nur noch schwach erinnern. Die Kommissare ermitteln am Rande der Moral zwischen Wut und Verzweiflung ...
