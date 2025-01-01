Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: Der Prügelknabe
23 Min.Ab 12
Wild, willig und allzeit bereit - doch genau das wurde der 21-jährigen Melanie Franke zum Verhängnis. Zwischen Sexspielzeugen wird sie mit einer schweren Kopfverletzung in ihrem Schlafzimmer gefunden. Die Kommissare ermitteln zwischen Liebe und Leiden...
