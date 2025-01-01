Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Prügelknabe

SAT.1Staffel 3Folge 41
Der Prügelknabe

Der PrügelknabeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 41: Der Prügelknabe

23 Min.Ab 12

Wild, willig und allzeit bereit - doch genau das wurde der 21-jährigen Melanie Franke zum Verhängnis. Zwischen Sexspielzeugen wird sie mit einer schweren Kopfverletzung in ihrem Schlafzimmer gefunden. Die Kommissare ermitteln zwischen Liebe und Leiden...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen