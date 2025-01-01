Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 42: Schlaflose Horrornacht
23 Min.Ab 12
Der Schlafwandler Daniel Walther befürchtet, seine Frau im Schlaf erstickt zu haben. Ohne Erinnerung an die vergangene Nacht begibt er sich mit den Kommissaren auf Tätersuche - stets mit der Gefahr im Nacken, dass er selbst es war.
