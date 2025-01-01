Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mord ohne Verdächtige

SAT.1Staffel 3Folge 51
23 Min.Ab 12

Bluttat auf dem Straßenstrich: Die 21-jährige Prostituierte Kirsten Reisler wird erstochen - die Verletzungen weisen darauf hin, dass sie vor ihrem Tod um ihr Leben gekämpft haben muss. Doch wer hat ihr die Chance auf ein Weiterleben verweigert?

