Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 57: Verzweifelte Abrechnung
23 Min.Ab 12
Die 19-jährige Isabelle Kleinert liegt ermordet in der Bar ihres Ausbildungshotels. Ein blutiger Fußabdruck scheint die einzige Spur zum Täter zu sein. Die Kommissare ermitteln zwischen heimlichen Affären und knallharter Konkurrenz ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1